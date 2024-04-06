شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب مشاركة ياسر أسامة فى كأس العالم للأثقال بتايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء حسن، المدير الفنى لمنتخب رفع الأثقال، عن مشاركة ياسر أسامة فقط فى منافات وزن 102 كجم ببطولة كأس العالم بتايلاند المقامة حالياً من أجل استكمال التأهيل للدورة الأولمبية باريس 2024 .

وقال حسن فى تصريح لـ الخليج 365، إن باقى المنتخب المتمثل فى نعمة سعيد و سارة سمير وحليمة عبد العظيم وكريم كحلة وعبد الرحمن محمد يشاركون فقط دون لعب، خاصة أن تسجيل اللاعبين والمشاركة دون لعب أمر إجبارى لاستكمال التأهيل، خاصة أن المنتخب تأهل بـ 3 لاعبات ولاعبين فى الدورة الأولمبية ويتبقى لاعب واحد.

وسيطر نجوم ونجمات منتخب مصر فى رفع الأثقال على جوائز الأفضل فى بطولة أفريقيا التي أقيمت فى مدينة الإسماعيلية من 2 إلى 10 فبراير الماضى.

وفازت سارة سمير بجائزة أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال، وتوج كريم كحلة بلقب أفضل لاعب في البطولة، وحصد رجال رفع الأثقال على المركز الأول كأفضل ترتيب، وتوج منتخب السيدات بالترتيب الأول للبطولة.