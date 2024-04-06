شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب وهيثم عرابي وهشام محمد في جنازة والد مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر محمد فاروق، لاعب مودرن فيوتشر، وعلاء ميهوب مدير الكرة بالنادي، وهشام محمد لاعب الإسماعيلي وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي لمودرن فيوتشر إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة على محسن ثروت والد مروان محسن لاعب مودرن فيوتشر.

ونعى مروان محسن، والده عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وكتب مروان محسن: إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله.

وكان مروان محسن مهاجم قد بدأ مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي، وذلك بعد إصابته خلال مشاركته مع الفريق في مواجهة بلدية المحلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بقطع فى الرباط الخارجي للركبة اليسرى.



علاء ميهوب



علاء ميهوب