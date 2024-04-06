شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يهزم اليابان ويحقق المركز السابع فىALBERT SCHWEITZER TOURNAMENT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب كرة السلة تحت 18 سنة الفوز على نظيره اليابانى بنتيجة 74 / 62 ، ليحقق المركز السابع فى بطولة ALBERT SCHWEITZER TOURNAMENT بألمانيا، محققاً إنجازا تاريخيا بالفوز فى ثلاث مباريات بالبطولة أمام ألمانيا والصين واليابان.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: محمد طارق خيرى و محمد وائل و عمر الكردانى و أحمد فادى و محمد حاتم و ياسين عبده وأحمد نضال وعمر موفق ورامى مجدى وعمر عصام ومحمد السيد وعلى عسران.

يقود البعثة فنيا أحمد الجارحى و معه محمد أشرف توفيق مدرب عام و مؤمن أبو العنين مدرب ومحمد سعد مدرب معايشة وإسلام جمعة طبيب.