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منتخب السلة يهزم اليابان ويحقق المركز السابع فىALBERT SCHWEITZER TOURNAMENT

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القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب كرة السلة تحت 18 سنة الفوز على نظيره اليابانى بنتيجة  74 / 62 ، ليحقق المركز السابع فى بطولة ALBERT SCHWEITZER TOURNAMENT بألمانيا، محققاً إنجازا تاريخيا بالفوز فى ثلاث مباريات بالبطولة أمام ألمانيا والصين واليابان.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: محمد طارق خيرى و محمد وائل و عمر الكردانى و أحمد فادى و محمد حاتم و ياسين عبده وأحمد نضال وعمر موفق ورامى مجدى وعمر عصام ومحمد السيد وعلى عسران.

يقود البعثة فنيا أحمد الجارحى و معه محمد أشرف توفيق مدرب عام و مؤمن أبو العنين مدرب ومحمد سعد مدرب معايشة وإسلام جمعة طبيب.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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