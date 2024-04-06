شكرا لقرائتكم خبر عن جدول هدافي الدوري الممتاز بعد نهاية الدور الأول للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بصدارة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" بعد نهاية مباريات الدور الأول للمسابقة. وأسدل الستار على منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري بنهاية مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالتعادل السلبى مساء أمس الجمعة.

ويتصدر الاتحاد السكندري قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات الدور الأول للمسابقة، علماً بأنه يوجد عدد من المباريات المؤجلة.

وتتساوى ثلاث فرق هى الاتحاد السكندري وإنبي والمصري البورسعيدي في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكن الأفضلية لفريق زعيم الثغر بالأهداف.

وبات حسام أشرف، مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة، أول العائدين للقلعة البيضاء الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيداً خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 10 أهداف يتصدر بها جدول ترتيب الهدافين.

جدول هدافين الدوري المصري

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 10 أهداف

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 9 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد إف سي، 7 أهداف

4- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

5- فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- كريم بامبو، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- فادي فريد، سموحة، 5 أهداف

5- أحمد قندوسي، سيراميكا، 5 أهداف.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.