شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الأهلى.. متعب يهدى القلعة الحمراء لقب الكونفدرالية فى الوقت القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النادى الأهلى أحد أكثر الأندية العربية شعبيةً من المحيط إلى الخليج، بل إن جماهيريته تصل إلى كل أنحاء القارة الأفريقية، وتخطتها لحدود العالمية أيضًا فى السنوات الأخيرة.

إنجازات الأهلى كبيرة مثل تاريخه الطويل، فعلى الصعيد المحلى هو أكثر الأندية فوزًا بالدورى المصرى فى تاريخ المسابقة الأهم فى بلاد الفراعنة، وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقى كذلك، بالإضافة لكونه النادى الأكثر تتويجاً ببرونزية كأس العالم للأندية.

وفى سلسلة "ملعب الأهلى" التى يقدمها الخليج 365 طوال أيام شهر رمضان الكريم نستعرض أشهر تتويجات المارد الأحمر بالبطولات.

فى 6 ديسمبر لعام 2014، تمكن عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، من خطف أول بطولة كونفدرالية فى تاريخ الأندية المصرية وأهداها للقلعة الحمراء، فى الوقت القاتل من عمر المباراة، ليضيف إنجازاً شخصياً فى رصيد تتويجه ملكاً للحظات الأخيرة والأوقات القاتلة.

ونجح عماد متعب فى تسجيل هدف فوز الأهلى بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب سيوى سبورت برأسية من عرضية وليد سليمان حولها للشباك "ق 97" بعد انتهاء الوقتين الأصلى والضائع للمباراة، وبات الأهلى هو أول نادٍ فى تاريخ الأندية المصرية يحقق لقب كأس الكونفيدرالية عبر تاريخه