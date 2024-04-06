شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: نجحت فى اختبارات التعليق بمبني ماسبيرو.. وكولر مدرب عقلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد يوسف نائب المدير الفنى لاتحاد الكرة المصري، إن الأهلى مع مارسيل كولر يسير بشكل جيد للغاية فى البطولات المختلفة منذ قدومه وحتى الآن. وأضاف يوسف، فى تصريحات ببرنامج الكلام المظبوط مع حتحوت على راديو أون سبورت، إن كولر مدير فنى عقلاني لا يفكر فى الأمور إلا بعقلانية، وهذا وضح من خلال كثير من الأزمات التى واجهها وآخرها كهربا وعدم سفره مؤخرا مع بعثة الفريق.

وكشف يوسف بأن الروتيشن اللى بيقوم به كولرناجح مع الفريق وده نظرا لامتلاكه عناصر كثيرة للغاية وكلهم على مستوي متقارب وجيد.

وتابع يوسف، "كولر حقق المطلوب من مواجهة سيمبا فى دوري الأبطال لذلك هو مدرب عقلاني.

وعن موديست قال يوسف، موديست يتحسن تدريجياً من مباراة لأخرى، فقد ظهر بمستوي طيب أمام سيمبا، مشيرا إلى أنه لاعب جاء من دورى كبير وعلى مستوى جيد ولكن بالطبع منقدرش نقول عليه هايل فهو يتحسن تدريجيا.

وكشف محمد يوسف أنه عقب انتهاء مسيرته الكروية والتى كانت نهايتها مع فريق إنبي فكرت بالتواجد والعمل فى المجال الإعلامي، وقال يوسف إنه ذهب لاختبارات التعليق بمبني ماسبيرو وتحديدا ووقتها كان يتواجد نجوى أبو النجا وفهمي عمر وذهبت بالفعل بصحبه بعض اللاعبين أمثال هيثم فاروق ومؤمن عبد الغفار، وأضاف يوسف هناك من نجح فى الاختبارات وهناك من لم ينجح، ولكنه نجح بسبب حنجرته القوية وصوتي به رنين إذاعي، ولكنه فى نفس الوقت رفض استكمال المشوار بسبب حبه لمجال التدريب بشكل كبير ورغبته فى عدم ترك الملعب بعد اعتزالى لكرة القدم.