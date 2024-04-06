هالاند يبتعد عن صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

استطاع فريق مانشستر سيتي من الفوز أمام كريستال بالاس، اليوم السبت، بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

وتمكن الدولي النرويجي، إيرلينج هالاند، من تسجيل هدف، اليوم السبت، في مرمى كريستال بالاس، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سيلهوريست بارك رود ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ووسع هالاند الفارق مع محمد صلاح، وابتعد النرويجي بصداره الهدافين في الدوري الإنجليزي.

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وارتفع رصيد السيتي للمركز الثاني بـ 70 نقطة، بينما يقع كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 30.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هالاند

1 – إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.

2- محمد صلاح، ليفربول، 16.

3 – أولي واتكينز، أستون فيلا، 16.

4 – دومينيك سولانكي، بورنموث، 16.

5 – كول بالمر، تشيلسي، 16.

6 – سون هيونج مين، توتنهام، 15.

7 – جارود بوين، وست هام، 15.

8 – ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 15.

9 – فيل فودين، مانشستر سيتي، 14.

10 – بوكايو ساكا، آرسنال، 13.