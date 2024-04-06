شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يعود للأهلي خلال 48 ساعة بعد حضور عزاء والده فى مالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، إلى القاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلة بعد حضور مراسم تشييع جثمان وعزاء والده فى مسقط رأسه، حيث توفي والده الثلاثاء الماضي وسافر اللاعب بعدها إلى بلاده.

وحصل ديانج على إذن من الأهلي بالسفر إلى مالي من أجل حضور عزاء والده على أن يحضر اللاعب للقاهرة خلال 48 ساعة لاستئناف برنامجه التأهيلي الذي يؤديه حالياً للتعافي من جراحة الركبة التي أجراها مؤخراً.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى العاشرة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 9.