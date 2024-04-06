شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد مروان محسن بمسجد الشرطة الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام فى السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل عزاء محسن ثروت، والد مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر، بمسجد الشرطة بالدراسة طريق صلاح سالم.

وودع مروان محسن مهاجم مودرن فيوتشر، والده بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد السيدة نفيسة، وكان كل من، هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لمودرن فيوتشر، محمد فاروق لاعب مودرن فيوتشر وعلاء ميهوب مدير الكرة بالنادي، وعلي الفيل لاعب الفريق، وهشام محمد لاعب الاسماعيلي، وحسين السيد لاعب المصري، أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي قد حرصوا على التواجد في مسجد السيدة نفيسة وذلك لأداء صلاة الجنازة ومواساة زميلهم.

ونعى مروان محسن مهاجم مودرن فيوتشر، وفاة والده عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وكتب مروان محسن: إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله.

وكان مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر، قد بدأ مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي، وذلك بعد إصابته خلال مشاركته مع الفريق في مواجهة بلدية المحلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بقطع فى الرباط الخارجي للركبة اليسرى.