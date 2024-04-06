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ميلان يهزم ليتشي بثلاثية في الدوري الإيطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ميلان على نظيره ليتشي بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب سان سيرو لحساب منافسات الجولة الحادية والثلاثين من .

أهداف ميلان حملت توقيع كل من كريستيان بوليسيتش وأوليفيه جيرو ورفائيل لياو في الدقائق 6، 20/ 57 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب نيكولا كريستوفيتش في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يواصل ميلان الحفاظ على وصافة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 68 نقطة ويفصله عن إنتر ميلان متصدر ترتيب المسابقة 11 نقطة، في حين يحتل ليتشي المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

ويستعد ميلان لمواجهة روما في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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