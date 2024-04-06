شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. نادية فكرى: "بحب شخصيات توم وجيري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما للسخرية أو وهمية من خيال المؤلف، لكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف نجوم الرياضة عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هى نادية فكرى لاعبة منتخب رفع الاثقال البارالمبى والحاصلة على ميداليات كثيرة فى مختلف البطولات

قالت نادية فكرى، إنها تحب شخصية توم وجيرى، فى ظل المواقف الصعبة التى تجمع الفار والقط وسعى كل منهما لتحقيق أهدافه والانتصار على الآخر.

وأضافت أنه فى النهاية نجد التعاطف مع الشخصيتين دون تمييز، لذلك أكثر كرتون كنت اتابعه هو توم وجيرى.