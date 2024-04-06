جوارديولا يعلق على مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على صعوبة مواجهة ريال مدريد بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



وكان مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق فوزًا مريحًا على نظيره كريستال بالاس خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر البريميرليج.

وتحدث جوارديولا في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية مواجهة كريستال بالاس، حيث قال: "بالتأكيد، ارتكبنا أخطاء في الشوط الأول من مواجهة كريستال بالاس، لأننا نلعب كل 3 أيام، كنا محظوظين”.

وتابع:”الآن سنذهب إلى دوري أبطال أوروبا ونواجه ريال مدريد، وسنرى أي من اللاعبين سيكونون متاحين لتلك المباراة لأن جوسكو جفارديولا قد حظى بمشكلة بسيطة”.

وكان جفارديول قد تم استبداله من قبل جوارديولا بين شوطي مواجهة السيتي أمام كريستال بالاس بزميله مانويل أكانجي.

ومن المقرر انطلاق مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".