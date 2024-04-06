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دي بروين على رأس تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من عمر الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، لتكون آخر مواجهة قبل خوض الموقعة المرتقبة أمام .


ويلتقي مانشستر سيتي بنظيره ريال مدريد في ربع نهائي لهذا الموسم، في المباراة التي يشهدها ملعب سنتياجو بيرنابيو.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: ريكو لويس "والكر"، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.
خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، برناردو سيلفا.
خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة 
من المقرر انطلاق مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل، والتي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي.
ونُذاع مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي عبر عدة قنوات فضائية، حيث نجحت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في الحصول على حقوق إذاعة  بطولة دوري أبطال أوروبا منذ عدة مواسم ماضية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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