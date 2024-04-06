الكشف عن عرض الاهلي السعودي لضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن العرض الذي قدمه نادي الاهلي السعودي، للتعاقد مع لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، الصيف الماضي.

وحسبما أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الكرواتي لوكا مودريتش، حصل في الصيف الماضي على عرض مغرٍ للانضمام إلى لنادي الاهلي السعودي براتب يبلغ 80 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الدولي الكرواتي، البالغ من العمر 38 عامًا، رفض العرض السعودي وفضل تجديد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر.

ولا يزال لوكا مودريتش، يجذب أنظار الأندية السعودية في الصيف المقبل، بالإضافة إلى وجود خيار آخر بالانتقال إلى الدوري الأمريكي أو العودة إلى دينامو زغرب، إذا لم يجدد عقده مع ريال مدريد.

يذكر أن العقد الحالي للنجم الكرواتي، مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، ما يعني أنه يستطيع التوقيع مجانا الآن مع أي نادٍ.