شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الجولة الـ17 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري بنهاية مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالتعادل السلبى مساء أمس الجمعة.

ويتصدر الاتحاد السكندري قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات الدور الأول للمسابقة علما بأنه يوجد عدد من المباريات المؤجلة.

وتتساوى ثلاث فرق هى الاتحاد السكندري وإنبي والمصري البورسعيدي في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكن الأفضلية لفريق زعيم الثغر بالأهداف.



نتائج الجولة 17

نتائج الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.