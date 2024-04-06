شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة مودرن فيوتشر تحرم لاعبي المصري من إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي المصري لمواجهة مودرن فيوتشر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من الدوري. ويعود فريق المصري مساء اليوم السبت إلى التدريبات استعداداً للقاء المرتقب، ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً بالإسكندرية الأربعاء المقبل، والذي من المقرر أن يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك استعداداً للمباراة، وهو ما يحرم لاعبي الفريق البورسعيدي من إجازة العيد.

وتأكد غياب الثنائي صلاح محسن وكريم العراقي لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد برج العرب، بعد حصول صلاح محسن على الكارت الأحمر خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي شهدت كذلك حصول كريم العراقي على الإنذار الثالث.

وكان المصري قد خسر في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتراجع المصري إلى المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، متساوياً مع الاتحاد السكندري صاحب قمة الترتيب، وإنبي الوصيف بنفس الرصيد.