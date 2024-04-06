شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد نهاية الدور الأول.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الأندية المصرية لخوض عدد من اللقاءات المؤجلة فى بطولة الدوري بعد نهاية منافسات الدور الأول للمسابقة بانتهاء مباريات الجولة السابعة عشرة للمسابقة بنهاية مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالتعادل السلبى.

ويتصدر الاتحاد السكندري قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات الدور الأول للمسابقة، علماً بأنه يوجد عدد من المباريات المؤجلة.

وتتساوى ثلاث فرق هم الاتحاد السكندري وإنبي والمصري البورسعيدي فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، لكن الأفضلية لفريق زعيم الثغر بالأهداف.

ترتيب الدوري المصري



جدول ترتيب الدوري

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.