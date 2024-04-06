"حافة فراش صلاح".. درس "تنمية بشرية" يثير السخرية!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: منذ أن تحدث النجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول قبل سنوات، عن أن "المنتاليتي" هي الأساس في أي تفوق، "قالها بالإنكليزية" قاصداً أن "العقلية" هي الأساس قبل الجانب البدني والكروي، منذ أن أطلق هذا التصريح وهو يتلقى عبارات السخرية والهجوم من بعض القطاعات والفئات مصرياً وعربياً عبر منصات التواصل الإجتماعي، لأسباب قد لا تكون لها علاقة بما يقدمه كروياً.

واليوم عاد صلاح ليتحدث عن طقوسه اليومية، وتدريباته الذهنية التي يقوم بها من أجل الوصول لأعلى المستويات، لتعود نغمة السخرية من البعض عبر منصات السوشيال ميديا، فقد قال صلاح أنه لدى استيقاظه من النوم كل يوم يجلس على حافة الفراش، ويفكر فيما يمكنه أن ينجزه في هذا اليوم، مما استدعى رد البعض "ليس لدينا الوقت لنجلس على حافة الفراش.. حياتنا أصعب من ذلك بكثير".

تخيل ما تريد تحقيقه

وتحدث صلاح (31 عاما) إلى موقع ليفربول الرسمي حول تخيله ما يريد تحقيقه في المستقبل، كي ينجح باغتنام الفرص عندما تسنح أمامه "أفعل ذلك عندما استيقظ. اجلس على حافة السرير أو حافة الكرسي وأجلس بشكل مستقيم، الظهر مستقيم. تغمض عينيك وتتخيل ما تريد تحقيقه أو كيف تريد أن ترى نفسك".

وتابع أفضل لاعب في إفريقيا عامي 2017 و2018: "تتخيل فقط الشعور، فهو أهم شيء لأنه مثل الطاقة. بمجرّد أن تتخيّله، سيحصل".

وأردف اللاعب المصري: "لكن عليك أن تعمل (لتحقيقه)، ليس مجرّد تصوّره وتستلقي منتظراً تحقيقه. يتطلّب الأمر الكثير من الشجاعة أيضاً للقيام بذلك".

وللموسم السابع تواليا مع ليفربول، نجح صلاح في تسجيل 20 هدفا أو أكثر في مختلف المسابقات، في سابقة لدى النادي الإنجليزي العريق.

لا تتوتر.. لقد فعلتها من قبل

وشرح لاعب روما الإيطالي السابق: "أعتقد انه عندما أواجه موقفا ما، لا أشعر بأنه حدث للمرة الأولى. لأنك تكرر ذلك مرارا وتكرارا، عندما تواجه الموقف فإن عقلك يعرف أنك كنت هناك من قبل، لذا لا أكون متوتراً. مررت سابقاً بهذا الشعور".

وأضاف النجم الذي سجل 54 هدفا لمنتخب مصر في 96 مباراة دولية:"لهذا السبب أقول لكم إن الشعور هو الأهم. عندما تقومون بأشياء للمرة الأولى، الثانية، أو الثالثة، تصبح أكثر سهولة مع الوقت".

التضحية من أجل هدفك

وشدد صلاح على أهمية العمل الجاد لتحقيق كل الإنجازات في مسيرته: "النصيحة الوحيدة التي يمكن أن أقولها هي الأسهل، مثلاً إذا كنت تريد شيئاً ما، افعله وعليك أن تعرف مدى صعوبته وأنك ستواجه مطبات".

وأضاف: "لكن إذا كنت تريد أقصى الحدود، يجب أن تستعد للتضحية بأشياء كثيرة لتحقيقه. وإلا لن يحصل".

وأردف قائلا: "إذا أردت حقاً تحسين شيء ما، افعله كل يوم، لمدة خمس، عشر دقائق. يبدو الأمر سهلاً لكن ثق بي. سيكون سهلاً إذا كررته كل يوم".

وختم: "اغمض عينيك وافعل ما تريد في مخيلتك أو أي شيء تريد أن تشعر به، وسوف ترى الفارق مع مرور الوقت".