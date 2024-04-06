ساكا يحقق رقمًا مميزًا مع أرسنال في الدوري الإنجليزي

حقق أرسنال، الفوز على مضيفه برايتون ألبيون، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ32 من الدوري الانجليزي الممتاز، بنتيجة 3-0.

نجح اللاعب بوكايو ساكا في تسجيل الهدف الأول لصالح نادي أرسنال ضد برايتون في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أضاف الألماني كاي هافيرتز الهدف الثاني لنادي أرسنال بمرمى برايتون في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، ثم أحرز لياندرو تروسارد الهدف الثالث للجانزر في الدقيقة 86.

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وحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن بوكايو ساكا لاعب أرسنال، سجل، 14 هدفًا في 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو ما يعادل أكبر عدد له في موسم واحد في المسابقة في تسع مباريات أقل (14 في 38 مباراة في 2022-23).

ويتصدر نادي أرسنال ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 71 نقطة بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة ليفربول، صاحب المركز الثاني حاليًا بـ70 نقطة، ضد مانشستر يونايتد غدًا، فيما توقف رصيد برايتون عند 43 نقطة في المركز العاشر.