عواقب تصريحات بنزيما عن الاتحاد السعودي تطول محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية عن عواقب تصريحات الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وأكدت صحيفة إيكو الإنجليزية، أن تصريحات كريم بنزيم بنزيما نجم نادي الاتحاد الأخيرة، قد منحت محمد صلاح تحذيرًا خفيًا من الانضمام إلى العميد.

وكان نادي الاتحاد قد حاول التعاقد مع المصري محمد صلاح، في انتقالات الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم تكتمل في الخطوات الأخيرة.

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بنزيما تحدث عن عدم وجود لاعبين قادرين على مساعدته داخل الاتحاد السعودي على إحراز الأهداف وتطور مستواه.

جدير بالذكر أن المهاجم الفرنسي فشل في الظهور مع الاتحاد بمستواه المعهود في فترته مع ريال مدريد الإسباني خلال المواسم السابقة.