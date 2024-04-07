دون راحة.. كواليس مران الأهلي استعدادا لإنبي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

واصل فريق الأهلي تدريباته مساء أمس السبت دون راحة، بعد الفوز على سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقبل المران، عقد المدير الفني مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لتصحيح بعض الأخطاء الواقعة في مباراة سيمبا.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة سيمبا، التدريبات البدنية والاستشفائية في "الجيم".

وأدى بقية اللاعبين مرانا بدنيا وفنيا بقيادة مارسيل كولر، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق إنبي في الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الأهلي منافسه إنبي غدا الاثنين، ضمن مؤجلات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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