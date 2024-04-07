أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 4 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 4 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الزمالك بالأبيض ومودرن فيوتشر بالأحمر فى مواجهة إياب ربع نهائى الكونفدرالية.

الزمالك بالأبيض ومودرن فيوتشر بالأحمر فى مواجهة إياب ربع نهائى الكونفدرالية

عُقد مساء اليوم، السبت، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر المقرر لها في العاشرة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عودة نيمار واستبعاد صبحى وأوباما من قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في العاشرة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي.

تعرف على موقف وسام أبو علي من المشاركة فى مباريات الأهلي المقبلة

يعود الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، لمباريات الفريق المقبلة بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة التي تعرض لها في العضلة الخلفية وحرمته من المبارايات الماضية.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولى في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأخير بهدفين مقابل هدف على بترو أتلتيكو ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

أليو ديانج يعود للأهلي خلال 48 ساعة بعد حضور عزاء والده فى مالي

يعود المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، إلى القاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلة بعد حضور مراسم تشييع جثمان وعزاء والده فى مسقط رأسه، حيث توفي والده الثلاثاء الماضي وسافر اللاعب بعدها إلى بلاده.

أحمد عيد يعوض غياب كريم العراقي عن المصرى أمام مودرن فيوتشر

يعمل الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق، على تجهيز أحمد عيد لقيادة الجبهة اليمنى للفريق في اللقاء المقبل أمام مودرن فيوتشر، وذلك لتعويض غياب كريم العراقي.

كولر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لتسويق كريستو فى الميركاتو الصيفى

منح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الضوء الأخضر لإدارة النادي لتسويق التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.