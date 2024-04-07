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الاتحاد السكندري يبدأ التحضير لمواجهة الزمالك بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية مساء السبت على ملعب النادي بسموحة في بداية التحضير لمباراته أمام الزمالك يوم الخميس المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الثامن لبطولة .


وعاد الاتحاد لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز على المصري يوم الخميس الماضي في الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

وفاز الاتحاد السكندري على المصري بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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