شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يبدأ التحضير لمواجهة الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية مساء السبت على ملعب النادي بسموحة في بداية التحضير لمباراته أمام الزمالك يوم الخميس المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري.



وعاد الاتحاد لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز على المصري يوم الخميس الماضي في الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

وفاز الاتحاد السكندري على المصري بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.