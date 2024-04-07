سان جرمان يتعثر محلياً قبل موقعة البارسا قارياً

الرياص - اسماء السيد - باريس : تعثر باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر قبل 4 ايام من مواجهته برشلونة الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه كليرمون فيران متذيل الترتيب 1 -1 السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم كليرمون بهدف المالي حبيب كيتا (32)، وعادل البرتغالي غونسالو راموش لسان جرمان (85).

ورفع سان جرمان رصيده في المركز الاول إلى 63 نقطة متقدما بفارق 13 نقطة عن بريست الذي يستضيف متز الأحد، علما ان النادي المملوك من قطر ما زال يصارع على ثلاث جبهات، فالى جانب تصدره الـ "ليغ1"، بلغ نهائي الكأس حيث سيواجه ليون في 25 ايار (مايو) في ليل، كما وصل إلى ربع نهائي المسابقة القارية الأم.

وفضّل الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جرمان عدم المخاطرة بكوادره قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة ذهاباً فقرر عدم استدعاء العديد منهم وزج بتشكيلة رديفة، وأبقى كيليان مبابي وعثمان ديمبيليه على مقاعد البدلاء.

في المقابل، لم يحقق كليرمون سوى فوز يتيم في مبارياته الـ 11 الاخيرة، بخلاف نتائجه الجيدة امام نادي العاصمة في مبارياته الاخيرة (فوز وتعادلان).

وبخلاف مجريات اللعب، افتتح كليرمون التسجيل بعد خطأ في التشتيت من مدافع سان جرمان السلوفاكي ميلان شكرينيار لتصل الكرة إلى يوهان ماغنان الذي مررها عرضية اعادها آلن فيرجينيوس إلى الخلف سددها المالي حبيب كيتا لتصطدم بلاعب الوسط الاوروغوياني مانويل أورغارتي وتسقط من فوق الحارس الاسباني أرنو تيناس (32).

وحرم حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لاعب سان جرمان سيني مايولو من هدف التعادل بسبب خطأ من زميله يورام زاغ خلال بناء الهجمة في الوقت بدل الضائع للشوط الاول (45+5)، والقائم مرتين امام البديل المغربي أشرف حيكمي في الثاني (59) وراموش (71).

وادرك راموش التعادل بعد تبادل للكرة مع مبابي الذي زج به إنريكي، فسدد البرتغالي كرة عجز الحارس السنغالي ماسامبي نداي عن صدها (85)، وجنَّب فريقه الخسارة للمرة الاولى في مختلف المسابقات هذا العام.

كما ادخل إنريكي المدافع البرازيلي ماركينيوس الذي بات يتشارك الرقم القياسي لأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات بقميص سان جرمان متساوياً مع المدافع السابق جان مارك بيلورجيه (435 مباراة لكل منهما).

لنس يتعادل مع لوهافر

وواصل لنس وصيف بطل الموسم الماضي هدر النقاط للمباراة الثالثة تواليا عقب تعادله مع مضيفه لوهافر 1- 1.

وتقدم لنس عبر البولندي بريميسلاف فرانكوفسكي في الدقيقة 58، وكان الأول منذ هدفه في الفوز على ليون 3 - 2 في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وادرك لوهافر التعادل بفضل الأميركي إيمانويل أفريي ماريو سابي (78 من ركلة جزاء).

وفشل لنس في حصد النقاط الثلاث للمباراة الثالثة توالياً اذ كان تعرض لهزيمتين توالياً أمام نيس 3-1 وليل 1 -2، رافعا رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس موقتا بتقدمه على نيس الذي يحلّ ضيفاً على رينس الأحد.

في المقابل، حصد لوهافر نقطة ثمينة في سباق صراع البقاء في الدرجة الاولى حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة.