الامارات | طرح تذاكر «كأس آسيا» تحت 23 سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا تحت 23 سنة لكرة القدم، «قطر 2024» بدء طرح تذاكر المباريات للبيع اعتباراً من أول من أمس، وتتوفر في شكل نسخ رقمية تتيح للمشجعين حضور منافسات الحدث القاري الذي تستضيفه قطر من 15 أبريل الجاري حتى الثالث من مايو المقبل.

وتستعد قطر لاستضافة النسخة السادسة من البطولة التي يشارك فيها أفضل 16 منتخباً لكرة القدم تحت 23 عاماً في القارة، بينها المنتخب الوطني الأولمبي، ومن خلالها تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، فيما يتنافس المنتخب الذي يحل في المركز الرابع، في مباراة فاصلة مع منتخب من قارة إفريقيا، لانتزاع بطاقة التأهل للأولمبياد.