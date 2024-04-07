الامارات | بطولة الماسترز للبولو تصل إلى محطتها الختامية اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم منافسات بطولة الماسترز للبولو، والتي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي، وذلك ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية.

ويواجه فريق الحبتور «ذئاب دبي» في المباراة النهائية، على أن تقام قبلها مباراة كأس الترضية بين فريقي «مورالف ستارز» و«بي بي اس». ومن المتوقع أن تشهد المباراة النهائية إثارة قوية بالنظر إلى مستوى طرفي اللقاء.

وكان نصف النهائي قد شهد فوز «ذئاب دبي» على «بي بي اس» بخمسة أهداف ونصف مقابل أربعة. بينما بلغ «الحبتور» النهائي، بعد فوزه على «مورالف ستارز» بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف.