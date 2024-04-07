الامارات | بورتو وبراغا وأندرلخت تستهدف نجم كلباء مهدي قايدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام برتغالية أن نجم فريق اتحاد كلباء، الإيراني مهدي قايدي، مرشح بقوة للانتقال إلى الدوري البرتغالي في الموسم المقبل. وذكرت صحيفة «أوغوغو» أن ناديي بورتو وسبورتينغ براغا ينافسان أندرلخت البلجيكي ونادياً من الدوري الياباني على كسب خدمات لاعب «النمور» عقب نهاية الموسم الحالي، إلى جانب إمكانية عودته إلى الدوري الإيراني.

وأضافت: «اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، لعب 18 مباراة مع منتخب إيران الأول، ويلعب حالياً في دوري أدنوك للمحترفين، إذ يقدم مستويات رائعة مع اتحاد كلباء، وقاد الفريق أخيراً للتأهل إلى نصف نهائي الكأس بإحرازه هدفين في مرمى العين خلال لقاء الفريقين في دور الثمانية».

وأشارت إلى أن الدولي الإيراني تألق بشكل كبير في الدوري، إذ شارك في جميع مباريات «النمور»، وأرقامه مميزة، سواء من الناحية التهديفية، أو في صناعة اللعب، إلى جانب أنه من أبرز اللاعبين في منتخب بلاده، وقدم مستوى كبيراً في بطولة آسيا التي أقيمت في بداية السنة الجارية بقطر.