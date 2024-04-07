الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضغط

واظب لاعب في أحد أندية دوري المحترفين، خلال شهر رمضان، وبشكل مستمر، على ممارسة كرة الطائرة الشاطئية بعد انتهاء تدريباته مع الفريق، الأمر الذي دفع مراقبين للتساؤل إن كان ذلك يشكل ضغطاً على اللاعب ويعرّضه للإصابة.

. أحياناً تضع فكرتك لمواجهة المنافس ولكنك تُفاجأ بأخبار غير جيدة حول جاهزية بعض العناصر كما حدث في مباراة اتحاد كلباء.

الأرجنتيني هيرنان كريسبو -

مدرب فريق العين