الامارات | نقل الشحات إلى المستشفى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نُقل جناح النادي الأهلي المصري حسين الشحات إلى المستشفى، بعد تعرّضه لضربة قوية على رأسه، خلال فوز فريقه على سيمبا التنزاني (2-صفر)، أول من أمس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

وتعرّض الشحات للإصابة أثناء حصوله على ركلة جزاء لالتحامه مع أحد لاعبي سيمبا، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي الذي بقي دقائق عدة بجانبه قبل استعادة وعيه وساعده على الخروج من الملعب.

يذكر أن الأهلي تأهل لنصف النهائي، حيث يلاقي الفائز بين مازيمبي الكونغولي الديمقراطي وبيترو دي لواندا الأنغولي.