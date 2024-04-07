مرشح جديد لرئاسة الاتحاد السعودي خلفًا لـ الحائلي

اقترب موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، لخلافة أنمار الحائلي، الذي تنتهي فترته بعد شهرين من الآن.

ويقوم لؤي ناظر، الرئيس السابق لنادي الاتحاد، بتجهيز ملف ترشحه للدخول في انتخابات النادي الغربي، والمنافسة على كرسي الرئاسة، في يونيو المقبل.

وكان الحائلي قد ألمح إلى أنه لن يترشح لولاية جديدة في نادي الاتحاد السعودي، وفقًا لما أوضح في تصريحات لوسائل إعلام خلال الأيام الماضية.

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وأكدت صحيفة الرياضية أن ناظر، انتهى بالفعل من اختيار أعضاء مجلس إدارته، والتي تضم خبرات في جميع المجالات، الرياضية والإدارية والاستثمارية والحوكمة.

وينتظر ناظر الانتهاء من دراسة جميع الملفات المتعلقة بنظام الترشح لمنصب رئاسة العميد مجددًا، فيما يخص صلاحياته كرئيس لمجلس الإدارة، واتخاذ القرارات لحسم ملف الترشح.

وتأتي رغبة ناظر في الترشح لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، تلبية لمطلب عدد من رؤساء وأعضاء النادي السابقين.

جدير بالذكر أن الحائلي، كان قد أكد في تصريحات متلفزة عقب مواجهة الفريق أمام الأهلي في ديربي جدة، أنه سوف يمنح صوته لمن يترشح، وأنه ربما لا يترشح مجددًا مع النظام والقرارات الجديدة المتبعة في النادي حاليًّا.