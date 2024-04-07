الامارات | آرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي مجدداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد نادي آرسنال لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً، بعد فوزه الكبير على برايتون 3-0، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر المسابقة.

أحرز بوكايو ساكا هدف التقدم لصالح آرسنال عن طريق ضربة جزاء فى الدقيقة 33 من زمن المباراة، وأضاف هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 62، ثم اختتم لياندرو تروسارد الثلاثية في الدقيقة 86.

ورفع آرسنال رصيده 71 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف ليفربول، وصاحب المركز الثالث مانشستر سيتي، فيما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 43 نقطة.