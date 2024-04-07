الامارات | تصريح صادم من كريم بنزيما ضد الاتحاد السعودي: أنا لست في ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد السعودي على موجة من الانتقادات التي طالته مؤخراً، قائلاً "لا أستطيع الفوز بوحدي، نحن لسنا في ريال مدريد".

لم يسجل المهاجم الفرنسي أي هدف في الدوري السعودي منذ نهاية نوفمبر الماضي، ويملك فقط 9 أهداف في دوري روشن للمحترفين.

وظلت الانتقادات الموجهة إلى لاعب ريال مدريد السابق مستمرة طوال الموسم. قبل كل شيء، بسبب أدائه الضعيف أمام المرمى، والذي تفاقم بسبب مسألة وصوله المتأخر إلى مرحلة ما قبل الموسم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما تسبب في مشاجرة مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وقال مهاجم الاتحاد عقب التعادل المخيب أمام التعاون بعد سؤاله عن فقدانه للحس التهديفي كما كان في الريال: "لأنه ليس نفس النادي، وليس نفس اللاعبين".

وأوضح بنزيما للصحفيين: "أحتاج إلى المساعدة على أرض الملعب، لا أستطيع الفوز بمفردي".