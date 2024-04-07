شكرا لقرائتكم خبر عن هدف = بطولة.. مهارة عبد الحليم على تحسم كأس مصر لصالح الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أهداف لا تسقط من الذاكرة أبدا.. فهى أهداف تسطر التاريخ وتترسخ في ذاكرة اللاعبين والجماهير وكل عشاق كرة القدم لأنها تساوى بطولة أو لقبا، ومهما مرت الأيام والسنين لا تسقط هذه الأهداف من الذاكرة بالتقادم..

هدف البطولة.. خبر يومى خلال شهر رمضان المعظم، نتذكر سوياً الأهداف الذهبية التى جلبت البطولات والألقاب، ومازالت الجماهير تتغنى بها حتى الآن..

استطاع عبد الحليم على مهاجم الزمالك السابق أن يقول كلمته فى تتويج المارد الأبيض بلقب بطولة كأس مصر موسم 2001 / 2002، عندما أحرز هدف الفوز على بلدية المحلة في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة.

الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وفى الشوط الثانى نجح العندليب فى إحراز هدف الفوز لفريقه والتتويج بالكأس.

وجاء الهدف بعد أن مرر محمد أبو العلا الكرة تجاه حسام حسن، فخطفها لاعب المحلة، إلا أن حسام حسن ضغط على اللاعب، ليستخلصها العندليب ويسددها على يمين حارس البلدية، ويسجل هدف الفوز لفريقه والتتويج بالبطولة.