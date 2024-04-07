الامارات | فليتوود يونايتد بطلاً لدوري الدرجة الثانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج فريق فليتوود يونايتد بطلاً لمسابقة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بعد فوزه على فريق النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الختامية التي جرت أمس على ملعب نادي الحمرية في ختام الجولة السادسة والعشرين للمسابقة. وسجل أهداف فريق فليتوود يونايتد يان استروسكي "66" ومحمد فاروق "81" وبنيامين فيليب "83" فيما سجل هدف فريق النجوم اللاعب محمد زين العابدين "10". وجمع فريق فليتوود يونايتد 62 نقطة يليه فريق الظاهرة برصيد 57 نقطة.

وشهد مراسم التتويج عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، ويحيى خلف المطروشي عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المسابقات.