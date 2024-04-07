اخبار الرياضه

الامارات | فليتوود يونايتد بطلاً لدوري الدرجة الثانية

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فليتوود يونايتد بطلاً لدوري الدرجة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج فريق فليتوود يونايتد بطلاً لمسابقة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بعد فوزه على فريق النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الختامية التي  جرت أمس على ملعب نادي الحمرية في ختام الجولة السادسة والعشرين للمسابقة. وسجل أهداف فريق فليتوود يونايتد يان استروسكي "66" ومحمد فاروق "81" وبنيامين فيليب "83" فيما سجل هدف فريق النجوم اللاعب محمد زين العابدين "10". وجمع فريق فليتوود يونايتد 62 نقطة يليه فريق الظاهرة برصيد 57 نقطة.

وشهد مراسم التتويج عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، ويحيى خلف المطروشي عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المسابقات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements