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جدول مباريات اليوم الأحد 7 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365 الالكترونية، جدول مباريات اليوم الأحد، الموافق 7 أبريل 2024، حيث تقام مواجهات ساخنة بمختلف دوريات العالم المحلية والقارية، بالدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني والالماني والإيطالي.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 


مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

دريمز  X الملعب المالي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

الزمالك X مودرن فيوتشر – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

اتحاد الجزائر X ريفرز يونايتد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

نهضة بركان X ابوسليم – الساعة 12 صباحا على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة
 

مانشستر يونايتد X – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

شيفيلد يونايتد X – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

توتنهام X نوتينجهام فورست – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة
 

فروسينوني X بولونيا – الساعة 12:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1      

مونزا X نابولي – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1  

كالياري X أتالانتا – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1   

هيلاس فيرونا X جنوى – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2  

يوفنتوس X فيورنتينا – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
 

هوفنهايم X أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

فولفسبورج X بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 

ستاد بريست X ميتز – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4

تولوز X ستراسبورج – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

ستاد ريمس X نيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مونبلييه X لوريان – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

موناكو X رين – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

نانت X ليون – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 

أبها X الفتح – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC HD

الفيحاء X الأخدود – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC HD  

الرائد X الحزم – الساعة 9 مساء على قناة 3 SSC HD

 

مواعيد مباريات كأس السوبر التركي
 

جالاتا سراي X فناربخشة – الساعة 8:30 مساء
 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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