مستجدات إصابة معلول وموقفه من مباراة إنبي القادمة

يخضع الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لاختبار طبي جديد اليوم لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه.

وكان علي معلول قد شعر ببعض الآلام في العضلة الخلفية عقب مباراة الاهلي ضد سيمبا التنزاني أمس، ضمن مباريات الإياب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتتجه النية لدى الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر من إراحة معلول في مباراة إنبي القادمة، والمقرر لها غدًا الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب كولر في الدفع بكريم الدبيس في مباراة إنبي القادمة على حساب علي معلول، خشية تفاقم إصابته، خاصة وأن الفريق الأحمر يستعد لخوض مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم النادي الاهلي تأهله أمس لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب الفوز على فريق سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر الأحمر الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي ضد بترو أتليتكو الأنجولي لمواجهته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.