شكرا لقرائتكم خبر عن كريم كحلة يحصد 3 فضيات فى كأس العالم للأثقال بتايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق كريم كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال 3 ميداليات فضية فى الخطف والكلين والمجموع بمنافسات وزن 96 كجم فى بطولة كأس العالم المقامة بتايلاند والمؤهلة لأولمبياد باريس.

من جانبه أكد علاء حسن المدير الفنى للمنتخبات أنه تم اتخاذ قرار بخوض كريم المنافسة فى ظل عدم قوة المشاركين فى هذا الميزان، مشيرا إلى أن الغرض من هذه البطولة تسجيل الاشتراك فقط، فى ظل ضمان التأهل للأولمبياد بـ 3 لاعبات و 2 لاعبين و يتبقى لاعب فقط مؤكدا على المشاركة الأساسية للفراعنة فى هذه المنافسة لـ ياسر أسامة فقط فى منافسات وزن 102 كجم ببطولة كأس العالم بتايلاند المقامة حالياً من أجل استكمال التأهيل للدورة الأولمبية باريس 2024 .

وقال حسن فى تصريح لـ الخليج 365، إن باقى المنتخب المتمثل فى نعمة سعيد و سارة سمير وحليمة عبد العظيم وكريم كحلة وعبد الرحمن محمد يشاركون فقط دون لعب، إلا فى حالة عدم قوة الميزان سيتم إشراكهم لعدم التعرض للإجهاد قبل الدورة الأولمبية خاصة أن تسجيل اللاعبين والمشاركة دون لعب أمر إجبارى لاستكمال التأهيل، خاصة أن المنتخب تأهل بـ 3 لاعبات ولاعبين فى الدورة الأولمبية ويتبقى لاعب واحد.

وسيطر نجوم ونجمات منتخب مصر فى رفع الأثقال على جوائز الأفضل فى بطولة أفريقيا التي أقيمت فى مدينة الإسماعيلية من 2 إلى 10 فبراير الماضى.

وفازت سارة سمير بجائزة أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال، وتوج كريم كحلة بلقب أفضل لاعب في البطولة، وحصد رجال رفع الأثقال على المركز الأول كأفضل ترتيب، وتوج منتخب السيدات بالترتيب الأول للبطولة.