اخبار الرياضه

موعد باريس سان جيرمان وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - جماهير الكرة الأوروبية يترقبون مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع باريس سان جيرمان بنظيره ، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة لهذا الموسم 2023/2024.


ويبحث باريس سان جيرمان عن الفوز بهذه المباراة، خاصة وأن اللقاء سيكون على ملعبه ووسط جماهيره "حديقة الأمراء".
في المقابل، يأمل برشلونة في الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة وأن مواجهة العودة ستكون في إسبانيا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة

تنطلق مواجهة باريس سان جيرمان أمام برشلونة في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، والتي يشهدها ملعب  حديقة الأمراء معقل البي إس جي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة

تُنقل مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث الشامبيونزليج الأوروبي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا