نابولي يضرب مونزا برباعية في الدوري الإيطالي

حقق فريق نابولي الإيطالي الفوز على نظيره مونزا برباعية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر الدوري الإيطالي.

وأحرز أهداف نابولي كل من أوسميين وزيلينسكي وبوليتانو وراسبادوري، فيما أحرز هدفي مونزا كل من كولباني وديوريتش.

وارتقى فريق نابولي إلى النقطة الـ48 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، حصدها الفريق الأزرق من الفوز في 13 مباراة، والتعادل في تسع مباريات والخسارة في تسع مباريات.

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فيما يأتي مونزا في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في تسع مباريات والخسارة في 11 مباراة.

ويتصدر فريق الإنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة، ويأتي فريق إي سي ميلان في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

بينما يأتي فريق يوفينتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، ويأتي فريق بولونيا في المركز الرابع برصيد 58 نقطة، فيما يحل فريق روما في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 55 نقطة.