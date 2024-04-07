شكرا لقرائتكم خبر عن 1 مايو موعد نهائى بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد إقامة نهائي بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال، حيث تقرر إقامته 1 مايو المقبل.

ومن المقرر أن يحدد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة مكان إقامة نهائي البطولة.

وكانت لجنة لمساقات حددت يوم 30 أبريل لإقامة نصف النهائي المقرر أن يجمع كل من الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى والجزيرة.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لكرة السلة، عقب الفوز على كل من: طلائع الجيش ومصر والتأمين على الترتيب في المباراتين التي أقيمت في ربع نهائي الكأس.