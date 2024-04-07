شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يعود لتشكيل الأهلى أمام إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على إعادة لاعبه الجنوب أفريقى بيرسى تاو للظهور فى التشكيل الأساسى لمباراة إنبى بالدوري، بعدما جلس على مقاعد البدلاء فى مباراة سيمبا التنزانى الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا لإراحته فى ظل ضغط المباريات التى يعانى منه المارد الاحمر سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى.

ويرغب كولر فى الاستفادة من جهود بيرسى تاو فى مباراة إنبى، لاسيما فى ظل الإصابات الكثيرة التى يعانى منها الأهلى، وأحدثها غياب حسين الشحات بجانب استمرار غياب محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأليو ديانج وإمام عاشور.

ويختتم الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة إنبى، المقرر لها العاشرة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وخسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.



ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري، بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 9.

ويستعيد الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبيه عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلى في مباراة إنبى بالدوري، بعدما غاب الثنائى عن صفوف المارد الأحمر فى مباراتى سيمبا التنزانى بسبب عدم القيد الأفريقى.