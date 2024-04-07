صلاح يقترب من هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

تمكن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من تسجيل هدف الريدز الثاني أمام مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب “أولد ترافورد”.

وقاد صلاح، فريقه ليفربول، لتعادل مثير أمام مانشستر يونايتد، بنتيجة هدفين لكل فريق، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “أولد ترافورد”.

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وفي المقابل سجل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، هدف في مرمى كريستال بالاس، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سيلهوريست بارك.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1 – إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.

2- أولي واتكينز، أستون فيلا، 18 هدفًا.

3- محمد صلاح، ليفربول، 17 هدفًا.

4 – دومينيك سولانكي، بورنموث، 16 هدفًا.

5 – كول بالمر، تشيلسي، 16 هدفًا.

6 – سون هيونج مين، توتنهام، 15 هدفًا.

7 – جارود بوين، وست هام، 15 هدفًا.

8 – ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 15 هدفًا.

9 – فيل فودين، مانشستر سيتي، 14 هدفًا.

10 – بوكايو ساكا، آرسنال، 14 هدفًا.