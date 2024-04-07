الامارات | كاسترو: النصر لا يخشى الهلال.. ونعلم نقاط قوته وضعفه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر أنه فريقه لا يخشى منافسه الهلال قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، غدا الاثنين.

وقال في مؤتمر صحافي: "لا نخشى شيئا في هذه المباراة، نحن نعرف نقاط القوة والضعف في الهلال".

وأضاف: "مع أن نقاط ضعفهم قليلة، لكننا جاهزون لمواجهة الصعاب، ولدي ثقة كاملة في اللاعبين".

وتابع: "في المباراة الماضية كانوا أفضل منا واستحقوا الفوز، لكنها صفحة طويناها، وتركيزنا غدا على تحقيق الفوز".

وزاد: "نعلم العمل الكبير الذي قدمه جيسوس مع الهلال، وسلسلة الانتصارات المتتالية لهم، لكن هذا الشيء لن يكون حاجزا أمامنا للفوز بهذه البطولة".

اختتم: "المباريات الكبيرة دائما يتواجد فيها لاعبين كبار، ومن المؤسف غياب تاليسكا عنا وغياب وميتروفيتش عن الهلال".