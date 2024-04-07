الامارات | جيسوس: أتمنى ألا يتوقف رقم الهلال التاريخي أمام النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب نادي الهلال السعودي أن الرقم التاريخي الذي حققه فريقه في سلسلة الانتصارات المتتالية سيتوقف أجلاً أو عاجلاً، لافتاً إلى أنه لا يتمنى أن تتوقف هذه المسيرة أمام المنافس التقليدي النصر في كأس السوبر السعودي بأبوظبي.

وقال في مؤتمر صحافي إنه: "أشعر بالفخر بتحقيق سلسلة الانتصارات المتتالية (32)، ومن الرائع أن يكون الهلال في هذه القائمة التاريخية، لكن في النهاية لا يوجد فريق لا يخسر".

وأضاف: "قد يتوقف هذا الرقم في أي مباراة، لكن لا أتمنى أن يكون ذلك في مباراة الغد".

وتابع: "مباراة الغد هي مواجهة نصف نهائي، ويجب على الفائز أن يفكر بعد ذلك في اللقب".

وزاد: "كل بطولة نخوضها يكون هدفنا هو الفوز بها، لذلك سنقدم كل ما لدينا من أجل بلوغ النهائي، ومواجهة النصر ستكون مثيرة وهذا أمر طبيعي".

وواصل: "في الهلال اعتدنا اللعب تحت الضغط، لأن الفريق ينافس على كل الألقاب، ولكن إن خسرنا غدا، لا أعتقد أن هذا الأمر سيؤثر علينا في بقية البطولات".