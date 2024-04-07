أرسنال يستعيد الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، بمباراة توتنهام ونوتنجهام فورست والتي انتهت بفوز هوتسبير 3-1.

وشهدت الجولة 32 استعادة الأرسنال لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع اليونايتد، وواصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته ومحاولة الدفاع عن اللقب.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة 32

1.أرسنال - 71 نقطة

2.ليفربول - 71 نقطة

3.مانشستر سيتي - 70 نقطة

4.توتنهام - 60 نقطة

5.أستون فيلا - 60 نقطة

6.مانشستر يونايتد - 49 نقطة

7.وست هام - 48 نقطة

8.نيوكاسل - 47 نقطة

9.تشيلسي - 44 نقطة

10.برايتون - 43 نقطة

11.ولفرهامبتون - 42 نقطة

12.بورنموث - 41 نقطة

13.فولهام- 39 نقطة

14.كريستال بالاس- 30 نقطة

15.إيفرتون - 29 نقطة

16.برينتفورد - 29 نقطة

17.نوتنجهام - 25 نقطة

18.لوتون تاون - 25 نقطة

19.بيرنلي - 19 نقطة

20.شيفيلد يونايتد- 16 نقطة

وتبدأ الجولة 33 من الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق 13 أبريل 2024، بمباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد.