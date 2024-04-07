شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة من التعادل السلبى بين الزمالك ومودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وما زال التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي، خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

ويضم تشكيل فيوتشر كلاً من: حراسة المرمى: محمود حمدي، دفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم، وسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، محمد محمود، محمود شعبان، هشام عادل، كجالي درامي، أحمد كباكا، ايبا، محمد زعلوك.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف