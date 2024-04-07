الامارات | دراج فريق الإمارات يحرز اللقب العام في سباق "إتسوليا باسك كونتري"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الدراج خوان أيوسو من فريق الإمارات للدراجات الهوائية اللقب العام في أحد أكبر انتصاراته خلال مسيرته في سباق إتسوليا باسك كونتري بإسبانيا.

وخاض فريق الإمارات المنافسة بأوراقه المميزة على الحلبة الجبلية بطول 137 كيلومتراً، بدءاً وانتهاءً في إيبار، ووصل أيوسو خلالها إلى وضع متقدم استفاد فيه من الكيلومترات الأخيرة وحقق الفوز الـ21 للفريق هذا الموسم.

وبدأ السباق بصورة إيجابية بعد التأكيدات الطبية بعدم حاجة جاي فاين دراج فريق الإمارات إلى إجراء عملية جراحية بعد الحادث الذي تعرض له في المرحلة الرابعة، وأدى إلى إصابة العديد من المرشحين للفوز بالمنافسة وخروجهم من السباق.

وقال الدكتور أدريان روتونو المدير الطبي لفريق الإمارات " بعد فحص صور الرنين المغناطيسي وإجراء التقييم السريري النهائي، ليس هناك أية حاجة لإجراء عملية جراحية لجاي، لأن الكسور مستقرة بدرجة كافية ولا تستدعي التصحيح الجراحي".

وانطلق 20 متسابقاً في المقدمة بما في ذلك سيورد باكس وإيجور أريتا، وحققا تقدماً بنحو 4 ثوان، وتحرك مارك سولير بشكل قوي بعيداً عن المجموعة المتقدمة ووصل إلى صدارة السباق، ما أدى إلى الضغط على الدراج الموجود في مقدمة السباق ماتياس سكيلموز من فريق "ليدل تريك" في طريقهم إلى خط النهاية.

ومع تقليص المجموعة الرئيسية بشكل كبير، اغتنم أيوسو فرصته في "تلة إيزوا" رفقة الفائز في المرحلة كارلوس رودريجيز من فريق "إينوس جريناديرز".

وعبر الدراجان معاً خط النهاية، حيث حقق أيوسو الفوز الشامل بينما ضمن رودريجيز الفوز بالمرحلة.

وقال أيوسو " تمكنت من تحقيق أول فوز لي في سباق طواف العالم في إقليم الباسك، وأتوجه بالشكر لزملائي في الفريق، وأعتقد أننا لعبنا في السباق بشكل مثالي من البداية إلى النهاية، وتضافرت جهودنا جميعاً لوضع فريق تريك تحت الضغط من خلال انطلاق الدراجين ثم لحاقي بهم في النهاية".

نتائج المرحلة السادسة..

كارلوس رودريجيز "فريق إينوس-جرينادير" 3:37:13 ساعة.

خوان أيوسو "فريق الإمارات" نفس التوقيت.

مارك سولير "فريق الإمارات" +41 ثانية.

التصنيف النهائي..

خوان أيوسو"فريق الإمارات" 15:56:50 ساعة.

كارلوس رودريجيز "فريق إينيوس جريناديرز" +42 ثانية.

ماتياس سكيلموز "فريق تريك ليدل" +43 ثانية.