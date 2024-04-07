اخبار الرياضه

توتنهام يتعادل أمام نوتينجهام في الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام أمام نظيره نوتينجهام فورست بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الممتاز لهذا الموسم.


وانطلقت مواجهة توتنهام أمام نوتينجهام في السابعة من مساء اليوم الأحد، والتي شهدها ملعب توتنهام هوتسبير.
تقدم موريلو بالهدف الأول لتوتنهام بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15، بينما تعادل كريس وود لنوتينجهام في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

ومن المتوقع أن يشهد الشوط الثاني من مباراة توتنهام أمام نظيره نوتينجهام فورست ندية كبيرة، خاصة وأن سون ورفاقه يبحثون عن الفوز بالمباراة.
ودخل نادي توتنهام المبارغة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة من 31 مباراة.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا