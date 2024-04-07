توتنهام يتعادل أمام نوتينجهام في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام أمام نظيره نوتينجهام فورست بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



وانطلقت مواجهة توتنهام أمام نوتينجهام في السابعة من مساء اليوم الأحد، والتي شهدها ملعب توتنهام هوتسبير.

تقدم موريلو بالهدف الأول لتوتنهام بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15، بينما تعادل كريس وود لنوتينجهام في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

ومن المتوقع أن يشهد الشوط الثاني من مباراة توتنهام أمام نظيره نوتينجهام فورست ندية كبيرة، خاصة وأن سون ورفاقه يبحثون عن الفوز بالمباراة.

ودخل نادي توتنهام المبارغة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة من 31 مباراة.