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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.. الصدارة تشتعل

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ياسر رشاد - القاهرة - اشتعل صراع الصدارة على ترتيب الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، بعدما تعادل أمام نظيره مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 31 من البريميرليج.


ويحتل آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 71 نقطة، بعدما حقق الفوز على برايتون بهدفين نظيفين، فيما يأتي ليفربول في الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، لكن الجنارز يتفوق بفارق الأهداف.
بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 70 نقطة، بعدما فاز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وتعادل أمام شيفيلد يونايتد بهدفين لكل فريق، فيما فاز توتنهام هوتسبير على نظيره نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ختام الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 

ترتيب الدوري الإنجليزي 
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ترتيب الدوري الإنجليزي 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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