الأهلي يعلن تفاصيل جراحة حسين الشحات في الوجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي تفاصيل جراحة جناح الفريق، حسين الشحات، في الوجه إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله للمركز الإعلامي للنادي، إن حسين الشحات خضع لعملية استعدال ورد في عظمة الوجه.

وأكد أن العملية تمت بنجاح، وسيغادر اللاعب المستشفى خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأوضح أن الشحات حصل على راحة 5 أيام، بعدها يرتدي "قناع وجه"، ومن الممكن أن يمارس بعض التدريبات الخفيفة حتى لا يشعر بأية آلام.

وكشف الطبيب أن فترة غياب اللاعب لم يتم تحديدها الآن، وسوف تتحدد في ضوء التئام الشرخ الموجود خلال الفترة المقبلة.

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